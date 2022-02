Tööle tagasi korraliku palgaga

Olen ametilt õpetaja ja minu tööle naasmisel on üks selge pluss – ees ei oota mingit ebakindlust palga suhtes, sest õpetaja täiskoha miinimum­palk on riiklikult kehtestatud.

Sama kindel seis pole paljudel teistel (erasektori) ametikohtadel. Seega tasub lisaks elurütmi ümberkorraldamisele tööle naastes aega pühendada sellele, et viid end palkadega kurssi, et mitte ebaõiglaselt palgakõverast maha jääda. Kahjuks on endiselt elus kaks väga suurt müüti, mis tööle tagasi minevate vanemate elu keerukaks teevad.