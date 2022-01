Ema ahastab: vanavanemad on lapse maitsemeeled magusaga ära rikkunud. Ülekaaluline laps kolab kappides, otsides maiustusi

"Kui hakkasin aru pärima, et palju magusat reaalselt söödi, et laps nii suureks läks, öeldi mulle, et kasvava lapse puhul on see normaalne. No andke andeks, aga lapsed kasvavad reeglina pikkusesse, mitte laiusse!" ahastab kahe tütre ema Nelli (28), kes on kimpus ämmadega, kes oma lapselapsi nuumama kipuvad.