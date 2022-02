Kolme lapse ema veendumus: last ei tohi harjutada kõiki asju uuena saama!

Maia-Mari Roasto (35) peres sirgub kolm tütart: Emma (12), Lenna (10) ja Stella (8). Riideteema on kahel vanemal tüdrukul pidevalt päevakorras. “Nad on praegu sama pikad, aga Emma on sportlikum ja nad kannavad eri numbreid. Kui varem sai Lenna vanemale õele väikseks jäänud rõivaid kanda, siis nüüd oleks võimalik vastupidine. Kuid esiklaps noorema riideid nõus selga panema pole. Emma ütleb, et need on Lenna omad ja tema neid ei kanna!”

Maia-Mari on praktiline lapsevanem ja tal on riiete-jalanõude hoiustamiseks kindel süsteem. Algul, kui vanemate tüdrukute pikkusevahe oli suurem, pani ta emmale-kummale väikseks jäänud riided kasti ja numbri peale. Aeg-ajalt vaatas ta kaste üle, kas saaks sealt miskit kasutusse võtta. Praegu on numbrite kaupa kastides jalanõud. “Hiljuti oli ühel tütrel suuremaid tosse vaja. Otsisime kastidest ja ennäe, ei pidanudki poodi minema. See on ikka tõeline säästunipp saada