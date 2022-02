Minu pluus, sinu pluus, tema pluus

Maia-Mari Roasto (35) peres sirgub kolm tütart: Emma (12), Lenna (10) ja Stella (8). Riideteema on kahel vanemal tüdrukul pidevalt päevakorras. “Nad on praegu sama pikad, aga Emma on sportlikum ja nad kannavad eri numbreid. Kui varem sai Lenna vanemale õele väikseks jäänud rõivaid kanda, siis nüüd oleks võimalik vastupidine. Kuid esiklaps noorema riideid nõus selga panema pole. Emma ütleb, et need on Lenna omad ja tema neid ei kanna!”