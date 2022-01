Kihtide mäng ehk kuidas riietada last talvisel ajal?

Esmapilgul lihtne ülesanne, riiete valimine, võib osutuda keerukamaks, eriti kui ilmateade lubab hommikul krõbedaid külmakraade, pärastlõunal sula ning õhtul lume- või lörtsisadu. Sellisel ajal on riietuse puhul märksõnaks “kihilisus”, sest see annab võimaluse vastavalt olukorrale riietust kohandada. Siinkohal on oluline hoiduda üle- ja alariietamisest, sest pärast aktiivset jooksmist, rahulikule mängule üle minnes, võib olla oht külmetuda. Selleks, et asja lihtsustada, aitame selgitada, millised on peamised kihid riietumisel ning nende ülesanded.

1. Aluskihil ehk esimesel kihil on funktsionaalne roll. See juhib niiskuse kehast eemale ning ei tekita seetõttu niiskusest põhjustatud ebamugavustunnet. Õueriietuse esimese kihina kasutatakse enamasti sooja pesu, sest see hoiab keha ligi ja on valmistatud puuvillast, meriinovillast, sünteetilistest kangastest või eelnevaid materjale omavahel kombineerides. Lisaks tagab soe pesu liikumismugavuse ja hea enesetunde aktiivsemateks mängudeks ja sportlikeks tegevusteks. Selleks, et sooja pesu valimine lihtsamaks teha, loe lisa Rademari blogist.

2. Vahekihi ülesanne riietumisel on sooja andmine. Enamasti on hea valik selleks fliisist pusa — see on seljas mõnusalt kerge ning kuivab kiiresti. Siinkohal tuleks meeles hoida, et teine kiht võiks seljas hoida natuke vabamalt, erinevalt keha ligi hoidvast aluskihist. Kui kõik kihid on liialt tihedalt ümber keha, ei teki “õhutaskuid”, pannes jällegi lapse kergemini higistama.

3. Pealiskiht pakub kaitset mitmesuguste ilmastikutingimuste eest. Olenevalt aastaajast erinevad pealiskihid mõningate omaduste poolest. Näiteks võib ilmastikukindla kihi näol soojemal ajal olla sobilik kerge vihmajakk. Mida külmemaks, vihmasemaks ja tuulisemaks ilm muutub, seda tähtsam on jälgida vee- ja tuulekindlust ning kui soe polsterdus jopel on. Kui sa ei ole kindel, milliste ilmastikutingimuste puhul, missuguse veepidavuse ja hingavusega toode on sobiv, aitab see blogiartikkel otsustamise kergemaks muuta.