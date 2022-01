TUULI BLOGI | Ühel õhtul tabas mind närvivapustuse moodi seisund. Haarasin lapse ja sööstsin temaga vannituppa voolava vee alla...

Mul on hetkel pooleli üks väga hea raamat, tegelikult loen seda teist korda, aga praegu lugedes on tunne, justkui oleks selle esimest korda kätte haaranud. See raamat annab mulle kinnitust sellele, mida olen koguaeg uskunud — see, milliseks kasvavad meie lapsed, on 100% seotud sellega, kuidas on meid kasvatatud ning kuivõrd me kanname neid mustreid oma lapsele üle.

Me teeme seda märkamatult, täiesti alateadlikult. Tegelikult, päris 100% see ei ole, sest mingit osa me saame siiski ise muuta ja kujundada, kui saame õigel hetkel aru, mida ja kuidas teeme. Näiteks on raamatus näide, kuidas laps sai sünnipäevaks väga palju mänguasju, mille peale ema ütles, et sa oled ära hellitatud. Tegelikult ei olnud ju laps süüdi, et talle palju kingitusi toodi. Aga kuna ema ei saanud ise lapsepõlves palju kingitusi, tõusis temas