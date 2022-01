TEELE VLOGI | Elu loksub vaikselt paika! Kolisime hotellist üürikoju ja lõpuks ometi saan hakata ise kokkama

Kuidas on lood Itit Eestis vaevanud kõrvavaluga? Kes on peamiselt Tenerifel suvitavad inimesed? Mida kujutab endast mööbli rentimise teenus? Millised on tüüpilise Tenerife toiudpoe hinnad ja mida maitsvat Teele oma perele esimeseks õhtusöögiks kokkab? Vaata videot!