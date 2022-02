Maris Kõrvitsa kolumn | Kasvuspurt, unefaasid, SSS, NSS ja "hapuks läinud turvatool" ehk kuidas ma beebigruppides hulluks läksin

Ma olin 20aastane, kui jäin esimest korda lapseootele. Imeline aeg – sellise algusega, khhmmm, kus oli tunne, et sisikond soovib minu juurest lahkuda, kuid hilisema metsiku õnnejoovastusega. Teise lapse ootele jäin kümme aastat hiljem. Pidin õnnest mööda seinu üles ronima, kui sain teada, et mulle sünnib tütar. Kuus aastat hiljem tekkis mul soov veel üks beebi saada. Olin napilt 38-aastane, kui ta sündis. Otsustasin, et siia maailma on sündinud nii eriline inimene, et annan talle kõik, teen tema jaoks kõik ja teen kõik paremini kui varem ja rohkemgi veel.

Ostsin koju mitukümmend raamatut, liitusin Facebookis kõikide beebigruppidega ja absoluutselt kõikide alamgruppidega, mis olid seotud beebidega, nende riietamisega, toitmisega. Uppusin internetti, pea käis ringi ja vahel hakkas iiveldama. Laps röökis. Ma ei saanud aru, miks. Mida ta tahtis? Beebigrupist vastati, et vist kasvuspurt. Mis asi see on? Kuulsin esimest korda. Laps ei tahtnud magada. Beebi­grupist vastati, et unefaase püüa! Mis asjad