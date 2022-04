Kaalutõus, venitusarmid, alaselja valu, krambid - kuidas harjub keha rasedusega?

Viimaseid päevi esimest beebit ootav Kädrili räägib, et tal ei ole rasedusega ladusalt läinud: lisaks lapse saamise uudisega tekkinud ärevatele mõtetele on rasedus ka füüsiliselt kurnav olnud. „Kõige suuremad muutused minu kehas on suur kaalutõus ja venitusarmid. Ma olen juurde võtnud 25 kg ja mul on diagnoositud ka rasedusdiabeet."

Keha satub segadusse

Ta meenutab, et esimesed märgid sellest, et ta on rase, olid ilmselt peavalud, mis seda töö juures kimbutama hakkasid. „Kõigepealt jäin töölt koju peavaludega. Kui olin nädala juba kodus olnud, siis avastasin, et menstruatsioon on ära jäänud. Füüsilises mõttes tulid edasi