Suur kaalutõus, venitusarmid, alaselja valu, krambid − kuidas meie keha rasedusega harjub?

Viimaseid päevi esimest beebit ootav Kädrili (22) räägib, et tal ei ole rasedusega ladusalt läinud: lisaks lapse saamise uudisega tekkinud ärevatele mõtetele on rasedus ka füüsiliselt kurnav olnud. „Kõige suuremad muutused minu kehas on suur kaalutõus ja venitusarmid. Ma olen juurde võtnud 25 kg. Mul on diagnoositud ka rasedusdiabeet, kuid veresuhkur on siiani korras püsinud. Vaimselt on ka väga palju muutunud, hakkasin käima ka raseduskriisi nõustaja juures ning sealt saab väga palju abi, kui on mingeid hirme või küsimusi. Tagasi vaadates neid pilte, mis olen teinud raseduse alguses ja nüüd on näha, kuidas keha on aina laiemaks läinud. Alguses oli sellega raske leppida, aga tuleb jääda positiivseks. Minu sees on ikkagi uus elu tärkamas ja ma juba ootan väga temaga kohtumist, et teda õpetada ja kaitsta,” mõtleb Kädrili positiivselt.

Keha satub segadusse

Ta meenutab, et esimesed märgid sellest, et ta on rase, olid ilmselt peavalud, mis seda töö juures kimbutama hakkasid. „Kõigepealt jäin töölt koju peavaludega. Kui olin nädala juba kodus olnud, siis avastasin, et menstruatsioon on ära jäänud. Tegelikult see ei tulnud mulle üldse üllatusena, kuna olime lapse saamist planeerinud eelneval kuul. Kui test sai tehtud, siis olin ikkagi segaduses ja ei teadnud, mis nüüd edasi saab,” räägib ta.

Füüsilises mõttes tulid edasi