Kunagine koolikiusu ohver: kui olin 13, kadus eluisu. Sain külge templi, et olen halb laps ja keegi ei kuulanud mind

“Hakkasin koolist väga palju puuduma. Leidsin kõikvõimalikke vabandusi — kõht valutas, pea valutas…Tundsin end kodus oluliselt turvalisemalt. Ema töötas palju välismaal, läks pühapäeval ära ja tuli neljapäeval tagasi. See oli meie omavaheline kokkulepe. Isa ei olnud. Ma jäin väga üksinda ja koolist puudumine oli kerge. Kogunesid halvad hinded ja tegemata tööd, sain külge templi, et olen halb laps. Sellepärast ei kuulanud ka klassijuhataja minu muresid kiusamise kohta. Ta ütles, et küllap ma ise õrritan,“ meenutab Helen. Koolikiusu tagajärjel tekkis tal sügav depressioon.