Lapsel pole püsivust? 5 teaduspõhist viisi, kuidas tema arengut toetada

Õigupoolest koosnes ajakirjas kajastatud uuring mitmest eraldiseisvast teadustööst. Esimene vaatlusuuring hõlmas 34 last vanuses 4 kuni 8 aastat, mil leiti, et vanemad, kes kipuvad oma lapse ülesandeid täitma, hindavad oma last vähem püsivaks. Teine eksperiment hõlmas 150 4- kuni 5-aastast last ja uuris, mil määral see, et vanem lapse töö üle võtab, põhjustab muutusi lapse püsivuses. Tulemused näitasid, et kui täiskasvanu võttis lapse jaoks raske ülesande üle, muutus laps vähem püsivaks.