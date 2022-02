Mul on ka kodus neid ligi kümme ja tihti olen ahastuses: kuhu need kõik mahtuma peaksid, kas sel riidelaviinil kunagi lõppu hakkab paistma? Maia-Maril on mõneti vedanud – kõik lapsed on tüdrukud ja nii õnnestub riiete “pärandamine” paremini. Minul on väikse vahega poiss ja tüdruk, seega kastide sisust vaid osa passib pesamunale selga. Seevastu iga kord, kui lähen külla sõbrannale, kel samas vanuses lapsed tagurpidise soojaotusega, harutame tema samasugused kastid lahti ja proovime riideid vahetada. Tegelikult on nii isegi huvitavam kui oma kastides sobrada!