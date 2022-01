Kolmas Nupuvihik ilmub juba märtsis! Laadi eelmine Nupuvihik alla ja asu lapsega lahendama

“Spetsiaalselt Pere ja Kodu ajakirja tarbeks loodud laste ristsõnad ja nupuküljed on olnud alati väga menukad, mistõttu pole üldse juhuslik, et otsustasime koolieelikutele ja kuni 8-aasta vanustele mõeldud nupuvihiku välja anda,” selgitab Pere ja Kodu peatoimetaja Elin Järvsaar. “Asjalikust, kuid lõbusast Nupuvihikust leiad veidi üle 50 ülesande, mis arendavad lapse tähelepanu, lugemist, teksti mõistmist, kirjutamist ja arvutamist,” lisab Pere ja Kodu turundusjuht Gisela Needrit. Ülesannete autoriks on legendaarne Tarmo Tuule, kes aastaid Pere ja Kodu ajakirja lastekülgi sisustanud ning teab täpselt, mis lastele päriselt meeldib.

Esimene Nupuvihik ilmus 2021. aasta jaanipäeval ning tegu oli koeratüdruk Lottele ja ta sõpradele pühendatud erinumbriga. “Kõige esimest Nupuvihikut trükkisime piisavalt palju, et jaguks ka Lotte etendustele,” meenutab turundusjuht. “Hea uudis neile, kes erilisest Nupuvihikust toona ilma jäid — 14. ja 15. mail Saku Suurhallis toimuval “Lotte ja vana õunapuu saladuse” etendusel saad sedasama Lotte erinumbrit taas osta. Aga tuleb kärmelt tegutseda, sest palju neid enam alles pole!”

Uus Nupuvihiku number ilmub juba märtsis, mistõttu jagame lugejaile eelmise Nupuvihiku PDF-failina, et saaksid selle perele välja printida ja nii mitu korda lastega koos läbi lahendada kui vähegi soovid. Muidu maksab Nupuvihik 3.99€, Delfi Kogupaketi digitellijale on see aga täiesti tasuta alla laaditav