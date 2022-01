Viis põhjust, miks panna laps Audentese erakooli

2. Inglise keele õpe algab juba 1. klassis

3. Huvitegevus ja trennid toimuvad kooli territooriumil

4. Pikapäevarühm annab lapsevanemale kindlustunde



Pärast koolitunde, huviringe ja treeninguid on lapsel võimalus osaleda pikapäevarühmas, millel on kindel päevakava: söömine, õues mängimine, õppimine ning piiratud ekraaniaeg.

Lapsevanemal on pärast tööpäeva lõppu lapsele järele tulles kindel teadmine, et laps on veetnud päeva turvalises keskkonnas ning ka enamik järgmiseks päevaks antud koduülesandeid on juba tehtud.