Spordipakett paneb lapse liikuma

Vähese liikumise nõiaringist saab välja murda

Üks kesise liikumise tagajärg on laste ja noorte ülekaalulisus . Uuringute kohaselt veedavad ülekaalulised õpilased päevas ekraani ees neli-viis tundi ja rasvunud õpilased üle kuue tunni, seevastu normaalkaalus laste puhul on see ekraaniaeg märgatavalt lühem.

Selleks et laps tunneks sportimisest rõõmu ja oskaks seda eelistada, tuleb temasse liikumisharjumust juurutada juba maast madalast. Siin on oma roll nii perel kui ka koolil.

Spordipakett kujundab liikumisharjumust

Niisugune lahendus ärgitab last liikumist nautima ja võimaldab vanemal pakkuda oma lapsele kehaliseks arenguks parimaid tingimusi. Spordipaketi treeningutel arendab laps oma oskusi mitmekülgselt . See loob laiapõhjalise liikumisharjumuse, mis tuleb kasuks ka siis, kui õpilane keskendub tulevikus konkreetsele spordialale.

2021/2022. õppeaastal on spordipaketi valinud Audentese erakooli 1.–6. klassi õpilastest 45% (126 last) ning 1. klassi lastest osaleb spordipaketi treeningutel lausa 78%. Lastevanemate rahulolu spordipaketiga on aasta-aastalt kasvanud: mullu oli see 80%, tänavu 87%.