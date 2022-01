Su lapsel on veider kinnisidee? Ära muretse, see teeb temast targema inimese

Aastakümnete jooksul koostatud teadustöödest eristuvad kolm eriti põhjalikku uurimust, milles on üheselt tõestatud, et väga spetsiifiliste huvidega lapsed on intelligentsemad kui need, kel pühendumus mingite kindlate teemade suhtes on tagasihoidlik või puudub sootuks. Ühtlasi on Yale’i ülikooli teadlased tuvastanud, et kinnisideestumist võib sagedamini märgata pigem poistel kui tüdrukutel.