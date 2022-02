Kadri Viirand rõhutab kohe alustuseks, et lapsekandmisvahendid kärudega ei konkureeri. „Mõnel päeval on väga mõnus, kui laps magab vankris ja saad rahulikult rasked poekotid käru abil koju viia. Teisel päeval on aga vaja sõita palju bussiga, külastada mõnd asutust või on laps lihtsalt hamba-, kõhuvalu või lähedusevajaduse tõttu rahutum,” selgitab Viirand. Ta jaotab kõik Eestis saadaval olevad levinumad lapsekandmisvahendid 5 kategooriasse (loe altpoolt).

„Lina ostma minnes tasub pidada silmas, et lina oleks kergesti hooldatav, õige tihedusega ja nn baaspikkuses. Rõivasuurust S, M ja L kandvale kandjale sobib 4,6 m pikk lina ehk suurus 6. Suurema büsti ja riidenumbriga kandja tunneb ennast mugavalt linaga pikkuses 5,2 m ehk suuruses 7. Hooldus on