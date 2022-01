Tuuli blogi | Beebi ongi käes! Vahepeal jõudsin aga esitada ämmaemandale huvitavaid küsimusi nagu näiteks: „Kas ma jään elama?“

"Kui lamasin pärast sünnitust perepalatis, vastsündinud tütar rinnal, oli mu ainus mõte, et miks peavad lapsed siia ilma läbi sellise valu tulema? Öeldakse, et koos lapsega sünnib ka ema justkui uuesti, nii läks ka minuga. Tundsin, et mu keha ei suuda selle valuga hakkama saada," tunnistab Pere ja Kodu kaasautor Tuuli Keinaste oma värskelt kirja pandud sünnitusloos.