Beebi peaks sündima märtsi alguses, sama kuu lõpus saab tulevane ema 40-aastaseks. Olles küll keskmisest esmasünnitajast vanem, tunneb ta, et laps tuleb täpselt õigel ajal. „Ma ei olnud enne valmis. Minu vanemad ei saanud alati kõige paremini läbi ja lapsepõlvest alates olen ma teadnud, et tahan lapse saada just selle inimesega, kelle kõrval tunnen end hästi ja olen kindel, et soovin kokku jääda.”

Katrin tunnistab, et pole tahtnud enam väga palju intervjuusid anda, sest on elus meedialt palju haiget saanud. Kui küsin, kas Katrinil ka beebidega sõbrannasid on, vastab ta: „Mul ei ole üldse sõbrannasid. Ma pole kunagi olnud selline kohvitaja või koos šoppaja. Kui ma mingil eluhetkel olen sellest puudust tundnud, siis on mul tekkinud mõni sõbranna, aga see on alati väga valusalt lõppenud