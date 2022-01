Taavi Tõnisson toob lavale "Röövlitütar Ronja": see lugu on mul nii südames, et võin seda teha

„Nagu paljud teised Lindgreni teosed, oli see üks mu lapsepõlve lemmikuid. Vastutus sellise materjaliga tegeledes on suur, aamas tunnen, et see lugu on mul nii südames, et võin seda teha,“ räägib uues Pere ja Kodu podcastis Eesti Noorsooteatri näitleja ja lavastaja Taavi Tõnisson „Röövlitütar Ronja“ etendusest.