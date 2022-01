Miks on professionaalne hammaste puhastus nii oluline?

Tihtipeale kipume arvama, et ainuüksi korralikust hambapesust hommikul ja õhtul piisab, et hoida oma hambaid hea tervise juures. Tegelikult on tavapärane hambapesu vaid üks põhiosa heast suuhügieenist. Loe lähemalt, miks on vaja aeg-ajalt külastada ka hambaarsti, kes viib läbi põhjaliku ja professionaalse hammaste puhastamise protseduuri.