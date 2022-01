1. Kui laps lööb, mine esimesena selle lapse juurde, kes sai haiget

Kuigi esimeseks reaktsiooniks on muidugi minna lööjat korrale kutsuma, siis võta hoopis aeg maha. Laps, kes sind praegu vajab on see, kes sai haiget. Õnnetu lapse lohutamine aitab sind häälestuda hoolitsevamale lainele ja seda läheb vaja hiljem, et tegeleda lööjaga. Kuigi esimene impluss