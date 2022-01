Karmid dieedid ja lapsehoidjate hordid! Neid pentsikuid reegleid peavad järgima maailmaklassi staaride lapsed

Kui sa ei tea, kuidas oma lapsi nutimaailmast võõrutada, võid proovida trikki, mida rakendab oma kaksikute Emme ja Maximillianiga lauljatar Jennifer Lopez . Ta on mõelnud välja lausa " Sunday Funday " ehk "lõbusa pühapäeva", mis on päev, mil ta lubab lastel kasutada oma tahvelarvuteid, et ta ise saaks puhata ja magada. Jennifer on kindel, et selline süsteem toimib hästi, kuna lastel pole teistel nädalapäevadel lubatud elektroonilisi seadmeid üldse kasutada ning selle asemel tegelevad nad õppimise, hobide ja muude kohustustega ning võivad pühapäevati end tehtud pingutuste eest premeerida.

Kuigi internet on täis kuulujutte ekstreemsetest dieetidest, mida Gwyneth Paltrow oma lastel järgida käsib, siis naine ise eitab seda. Ta rõhutab ainult, et rämpstoit tuleb asendada millegi tervislikuga ning kokkab pühendunult oma lastele peaaegu igal õhtul ja seisab hea selle eest, et nad sööks üksnes orgaanilist toitu ja väldiks geneetiliselt muundatud ja kemikaale täis roogasid ja vahepalasid.

Näitlejatar Julia Roberts on samuti toitumise-asjus karm ema ja tema lapsed Hazel , Phinnaeus ja Henry söövad ainult tervislikke snäkke. Roberts on kindel, et tervislik ja tasakaalukas dieet ning magusa söömine ainult erilistel puhkudel aitab vältida harjumust pärast igat söögikorda magusaisuga võidelda.

Kuulsa Kardashianide "klanni" liige Kourtney Kardashian on pannud oma perekonna rangele gluteeni ja piimatoodete vabale dieedile ning kinnitab, et just see dieet on toonud positiivseid muutusi ta laste tervisesse. Tohutu smuutisõbrana leiutab Kourney pidevalt uusi retsepte, et oma lapsi rohkem juur- ja puuvilju, proteiine ja vitamiine sööma saada. Samuti ei kasuta ta mitte kunagi mikrolaineahju ega luba oma lastel süüa selle abil kuumutatud toitu, kuna usub, et kiirguse tõttu kaob mikrolaineahjus valmistatud toidu toiteväärtus.

Elektroonikaseadmete ja interneti kiire arengu tõttu peavad ekraaniaega suureks probleemiks ka eksabikaasad Brad Pitt ja Angelina Jolie, kelle peamiseks hirmuks on see, et lapsed puutuvad kokku ebasobiva informatsiooni ja veebilehtedega. Jolie ja Pitti lapsi valvab lausa palgatud küberturvameeskond, kes jälgib, mida nende teismelised lapsed internetis teevad.

Kaunitar Megan Fox on keelanud oma kolmele lapsele igasuguse ligipääsu Instagramile, Facebookile, TikTokile ja Twitterile, kuna usub et sotsiaalmeedia ei mõju lastele hästi. Ta on veendunud, et lapsi huvitab ainult see, kui palju like’i ja jälgijaid nad saavad ning see pidavat kahjustama nende enesekindlust.

Unerutiin

Kõik Kardashianide sõsarad on veendunud, et hea une aluseks on harjuda iga päev täpselt ühel ja samal ajal magama minema. Kimi ja Kourtney lastel on näiteks välja kujunenud kindel õhtune rutiin, mis aitab lastel enne magama minemist rahuneda. Neil on keelatud ka voodis telefoni kasutada. Unne jäämiseks võivad nad aga nautida tähistaevast, mis projektoriga lastetoa lakke on suunatud. Kourtney loeb õhtuti lastele raamatuid ja jääb nende kõrvale seni, kuni nad magama jäävad. Lisaks väldib ta puuvillase voodipesu kasutamist ning soovib, et lapsed ja perekond magaks ainult siidist padjapüüridel — see luksuslik nipp pidavat ennetama kortsude tekkimist.

Sotsiaalelu

Mariah Carey on tuntud selle poolest, et jäädvustab pidevalt oma laste elu. Ta lapsed on alati valmis fotograafidele naeratama ja poseerima. Kui Carey sai endale tähe Hollywoodi kuulsuste alleel, siis võttis ta oma kaksikud Monroe ja Moroccani endaga kaasa. Paljud meediaväljaanded väitsid, et kaksikud olid õhtu staarid, sest nad ei kartnud varjata oma haigutusi, hoidsid käsi tüdinult kõrvadel ja üritasid ema jalgadel uinakut teha.