Veebruar on Pere ja Kodu silmakuu! Ootame puudutavaid kogemuslugusid laste nägemisprobleemidest

Pere ja Kodu ajakiri on alati tahtnud jõuda võimalikult laia hulga peredeni. Seetõttu proovime kajastada võimalikult erinevaid probleeme, leida vastuseid meie lugejate küsimustele-muredele ja olla toeks seal, kus oskame. Veebruarikuus oleme fookusesse võtnud nägemise. Selleks, et laps saaks tunda end enesekindlalt, mängida, õppida või joonistada, on korrektne nägemine võtmesõnaks. Selle kuu jooksul keskendume erinevatele lapseea nägemisprobleemidele, nende ennetamisele-ravile ja loodame seeläbi paljudele vanematele pakkuda nii tuge kui ka väärt nõuandeid.

Selleks, et ka omalt poolt ulatada abikäsi lastele, kelle elukvaliteeti prillid tunduvalt parandaks, kingivad Pere ja Kodu ning Pere Optika viiele lapsele prillid. Täpselt nii nagu laste heaolu on prioriteet Pere ja Kodu jaoks, on see nii ka Pere Optika puhul. Koos Eesti Lasterikaste Perede Liidu ja Eesti Lions klubiga on Pere Optika seetõttu loonud ka „Silmad on südame aken” heategevusfondi, kus kogutakse annetusi lasterikaste perede lastele prillide soetamiseks. Pere Optika prillipoodide omanik Jaan Põrk loodab, et projektiga leitakse üles need inimesed, kelle jaoks kvaliteetsede prillide eest tehtav väljaminek on suur osa eelarvest, mida nad võiksid selle asemel kasutada hoopis perekondlikeks ühistegevusteks.