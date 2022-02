PERE JA KODU VEEBRUARINUMBRIS | Šokeeritud ema: pärast silmaoperatsiooni teatas arst, et mu neljakuune laps vajab +17 prille

Esimest korda Maia-Mari mitme lapse loo (lk 46) fotosid silmates purtsatasin naerma. Minu meelest ei ole paremat pilti, mis võtaks kokku elu järjest sündinud lastega, kui lugematu arv riidekaste. Mul on ka kodus neid ligi kümme ja tihti olen ahastuses: kuhu need kõik mahtuma peaksid, kas sel riidelaviinil kunagi lõppu hakkab paistma? Maia-Maril on mõneti vedanud – kõik lapsed on tüdrukud ja nii õnnestub riiete “pärandamine” paremini. Minul on väikse vahega poiss ja tüdruk, seega kastide sisust vaid osa passib pesamunale selga. Seevastu iga kord, kui lähen külla sõbrannale, kel samas vanuses lapsed tagurpidise soojaotusega, harutame tema samasugused kastid lahti ja proovime riideid vahetada. Tegelikult on nii isegi huvitavam kui oma kastides sobrada!

Kui Maia-Mari räägib, kuidas temal mõni laps pole valmis teise riideid või muid asju üle võtma, siis meil on mure vastupidine. Minu neljane Emil ei raatsi oma asjadest loobuda ka juhul, kui on neist välja kasvanud. Pisike Jete-Liisa sitsib nagu väike kassipoeg ja ootab, millal venna seljast mõni tore ahviga särk talle passima hakkab, või mõõdab silmadega teraselt, millal venna põlved jalgratta pedaale sõtkudes vastu lõuga hakkavad käima. Ikka selleks, et ta neid “suuri ja ägedaid” asju enda omadeks saaks nimetada. Suurt venda valdavad kahetised tunded: ühtpidi on tore meel, et ta saab endale sarnase asja suuremas mõõdus, aga teisalt – väike kadeduseuss võtab võimust, kui ta näeb õde talle armsaks saanud rattaga sõitmas...

Olgu mure nii- või naapidine, on tark mõelda, et lapse mure on alati suur mure. Ning kuigi nii pere­siseselt kui ka sõprade vahel riideid ja muid lasteasju ühelt teisele pärandada on mõistlik, loodus- ja rahakotisäästlik, siis aeg-ajalt tasub teha erand ja anda laste soovile järele. Vahel piisab tibatillukesest lausest, otsusest või ostust, et panna põnn siiralt naeratama ja tundma – ta on väga eriline.

Elin