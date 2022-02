Roosa prahi püha läheneb! Kas oled valmis panema vastu kiusatusele südametega nänni osta?

Kui avastad end igal aastal kolleegidele ja sõbrannadele nänni kokku kuhjamas, peatu, enne kui järjekordne “nunnu” asjandus su ostukorvi rändab. Kui sõbrast hoolid, ütle ja näita seda välja. Koos veedetud aeg on kordades hinnalisem kui mis tahes asjad, mistõttu võiksid sõpradega hoopis jalutuskäigu või kohtumise kokku leppida — kasvõi virtuaalse, kui sõber on kaugeks või tõbiseks jäänud.

Ka lapsele on just nüüd ja praegu väga õige hetk selgitada, et sõbrapäev on sõpradele suunatud päev, mil kalleid inimesi rõõmustada. Meisterdage ise kaarte või kinke käepärastest vahenditest või küpsetage koos hoopis maitsev kook.