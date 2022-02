Mari Jürjens kolis perega maale: soovitan seda kõigile, kes kahtlevad, kas minna linnast eemale

"Jah, see oli meie pere pikaajaline unistus. Oleme seal pesitsenud nüüd juba natuke aega ja mulle tundub see palju rahulikum ja loomulikum kui linnaelu. Igapäevane argine tempo on läinud poole rahulikumaks, igasugune lastega seotud logistika on lihtsam ja ma kahe käega soovitan kõigile, kes kahtlevad, et kas minna linnast eemale," räägib Mari.