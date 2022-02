Nutikate emade 5 nippi! Kas sina tead, milleks on hea "kadunud asjade kast"?

Lapse toa organiseerimine on küllaltki keeruline ülesanne. Kindla süsteemi rakendamine aitab tagada, et su lapse toas ei valitseks pidev kaos, mis on eriti oluline koolilaste puhul, kelle tuba peab lisaks mänguasjadele mahutama ka kooliasjad. Kui soovid, et lapse tuba oleks võimalikult korras, aga säilitaks siiski lapseliku iseloomu, järgi 5 olulist nõuannet.