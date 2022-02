Laps vajab nii kodu kui ka kooli tuge

Lapse arengu põhikeskkond on kodu ja sealsed pereväärtused. Kooli ülesanne on olla perele toetav partner. Tunneb ju vanem oma last kõige paremini: ema-isa teavad, mis last motiveerib, mida ta vajab, kuidas laps õpib ja tegutseb. Seetõttu saab kool ainult koostöös lapsevanemaga hoolitseda selle eest, et lapsest areneks iseseisvalt mõtlev, algatus- ja koostöövõimeline, loov, avatud ning positiivse ellusuhtumisega inimene.