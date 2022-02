Ühenda sport ja puhkus Pärnus

Jooksjate ja tervisekõndijate suursündmuseks on septembri alguses toimuv Kahe Silla Jooks, mille raames toimuvad ka lastejooksud ja ratastoolisõidud. Lisaks leiab septembrikuu spordiürituste kalendrist veel ka Pärnumaa Rattaorienteerumise, mis on mõeldud tervele perele, sõltumata spordivarustuse tasemest ja oskustest. Tegemist on mõnusa ja rahuliku kulgemisega, kus kõige olulisemaks on osavõtt.