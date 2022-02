9ndal reisipäeval teeme autoga Mauritiusele ringi peale, kui saame autorendi firmalt ähvardava sõnumi: „Välja saadeti tsüklonihoiatus tasemega 2. Kui ohutase tõuseb 3ndale tasemele, on autosõit keelatud. Jälgige ilma ja olge ettevaatlikud!“ Vihma ei saja, päikegi paistab pilvede vahelt. Me ei oska saabunud sõnumiga midagi peale hakata. Mõni tund hiljem tuleb uus sõnum: käes on keeristormi hoiatus tasemega 3, me ei tohiks rohkem autoga sõita. Peagi saame neljanda, ehk kõrgeima taseme hoiatuse