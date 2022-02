PROTO pakub sulle kogu aasta midagi uut ja avastamisväärset

Kujutle, et juhid maailma esimest autot, vedurit või kuumaõhupalli – kõik see ja palju enamat saab võimalikuks PROTO avastustehases . Põhja-Tallinnas Noblessneri sadamalinnakus asuv koguperekeskus on Euroopas tõeliselt unikaalne ning pakub võimalust teha tutvust leiutiste põneva ajalooga.