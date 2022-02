Mis saab värske beebi nimeks? Mari Ojasaar vihjab: nimi tuli meieni juba 10 aastat tagasi ning selleks on...

"Meile meeldib lastele kaks nime anda. Pojad on samuti nii nimed saanud endale. Seekord on teise nime valik minu jaoks eriline. Mul on lihtsalt mitu varianti, mis meeletult meeldivad: Maria Aurora, Maria Sade, Maria Luna ja Maria Amanita. Kuna täna on Jesperi sünnipàev ja mulle väga kõik nimevariandid sobivad, siis kingin kallile võimaluse tütrele ise nimi valida."