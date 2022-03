Et põnn oleks autos päriselt kaitstud

Minu teekond turvahällide ja -toolide maailma sai alguse ligi seitse aastat tagasi, kui ootasin esimest last. Soetasin talle Cybexi hälli, kuid pikalt teemasse ei süvenenud. Rohkem süüvisin turvatoodete maailma siis, kui häll väikseks jäi.

Olin oma Norras elava õe käest teada saanud, et seljaga sõidusuunas ehk SSS-turvatoolides on lapsed rohkem kaitstud. Rootsis-Norras istuvad põnnid pikka aega seljaga sõidusuunas, tänu millele on seal liiklusõnnetustes vigasaamist vähem. Soovisin ka oma lapsele sellist tooli. Kahjuks ühes kaupluses polnud SSS-toole ja teises sain teenindajalt valeinfot, seega pidin netis uurimistööd tegema. Nüüd, kolme lapse emana ja palju valikuid hiljem, soovin teadasaadut ka teiega jagada.