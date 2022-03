Turvavarustuse A&O: kuidas valida turvatooli, mis su last autos päriselt kaitseks?

Lastele autosse mõeldud turvavarustuse valimine võib paljudel vanematel pea täiesti segi ajada. Valik on ju lõputu! Jagamegi siinkohal näpunäiteid, mida tuleks tegelikult pidada silmas turvahällide-, ja toolide valikul.

Varustus vanuse järgi

Laias laastus võib laste turvaseadmed jagada kolme rühma: kuni 87 cm, 76–105 cm ja 100–150 cm pikkustele.

Turvahällid on mõeldud kasutamiseks sünnist kuni juhendis märgitud pikkuse-kaaluni, milleks on 75–87 cm või 10–13 kg. Hällis võiks laps olla vähemalt selle ajani, kui ta ise istuma hakkab, sest püstine asend koormab mitteistuva beebi selga. Kindlasti on aeg turvatool soetada siis, kui