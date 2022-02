Liikumisnõustaja: tihti teevad naised kohe pärast sünnitust vankriga 10-kilomeetrise ringi, kuigi kehas on emakasuurune haav

„Näen tihti, et naised võtavad kolmandal päeval pärast sünnitust vankrid välja ja teevad 10-kilomeetrise ringi. Kui meil on aga näiteks põlveoperatsioon, siis on igati mõistetav, et vajame hoopis pikka taastumist ja füsioteraapiat. Me unustame ära, et pärast sünnitust on naise kehas emakasuurune haav,“ räägib Pere ja Kodu podcasti värskes osas liikumisnõustaja Riina Arund.