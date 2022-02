Laste ja noorte koroonanõuded leevenevad, ent testimiskohustus jääb. Mida see koolis või lasteaias käijale kaasa toob?

Leevendus kehtib siseriiklikult kuni 18-aastastele ja käesoleva õppeaasta kestel 19-aastaseks saavatele lastele ja noortele, kelle lähikontakt leidis aset lapsehoiuteenuse osutamisel, koolieelses lasteasutuses, üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses, huvikoolis või noorsootööasutuses. Ehk siis sõime- ja lasteaialastele, koolieelikutele ja õpilastele vanusevahemikus 0 kuni 19 aastat juhul kui laps tunnevad ennast tervelt ja on ilma koroonasümptomiteta. Arvestama peab sellega, et 19-aastaselt nooruklilt on lubatud nõuda õppimise tõendit.

Koolides toimuva testimise tõttu on põhjendatud ka 19-aastaste noorte eristamine selle põhjal, kas nad on õpilased või mitte. Kuna haridusasutustes toimub organiseeritud ning riiklikult tagatud testimine, on õpilaste nakkusohutus paremini kontrollitud. Tegevuse eest vastutajal on õigus nõuda 19-aastastelt õppimise tõendamist.