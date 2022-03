Larüngiit ei lase lapsel hingata

Ida-Virumaal elaval Helin (35) ja Indrek Metsatalul (40) on kolm last: Hendrik (9), Frank (2) ja Frederik (4 k). Pere on larüngiidiga rinda pistnud kaheksa aastat ja tõbi on kimbutanud mõlemat vanemat poega. See pidavatki olema rohkem poiste haigus, teab ema. Ta loodab, et pesamuna jääb sellest puutumata.

Hendrikul oli esimene larüngiit ehk kõriturse pooleteiseaastaselt. “Haigus algas ootamatult öösel. Ta oli mõned tunnid maganud ja nende jooksul mõned korrad köhinud, kuid see köhahoog, mis järgnes, oli kohutav – haukuv, kõmisev ja justkui metalli häält meenutav,” mäletab ema. “Kui Hendrik proovis rääkida, oli ta hääl kuskil kaugel kurgus kinni. Köhides polnud tal justkui õhku hingata ja iga sissehingamine toimus vilistava hääle saatel.”