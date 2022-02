Põnev pööre! Kas kalasupp on tõesti muutunud paljudes koolides üheks laste lemmikroaks?

Menüüd on läinud koolides mitmekesisemaks



Kalast saab teha hulgaliselt maitsvaid roogi, kuid heast toorainest pole vähemolulisel kohal ka nende valmistusviis. “Oluline ei ole, kas kalast tehakse suppi, hautist, kastet, praetakse paneeritult või pakutakse muud moodi, oluline on valmistada maitsev kalatoit, et lapsed seda tõesti süüa sooviksid,” räägib TAI toitumisekspert Tagli Pitsi ning toonitab, et kala on peamine D3-vitamiini allikas, lisaks saab sellest suurel määral oomega-3-rasvhappeid. “Nädala jooksul võiksid nii koolilapsed kui ka täiskasvanud süüa kokku minimaalselt 150 grammi rasvasemat kala, näiteks räim, forell, heeringas, skumbria ja 150 grammi lahjemat kala, näiteks pangaasius, lest, haug, ahven ja koha. Sellest umbes ühe kolmandiku võiksid lapsed saada koolitoidust,” selgitab Pitsi.

Toitumiseksperdi sõnul saavad toitumisharjumused juba varakult alguse kodust ja selleks, et laps koolilõunat vahele ei jätaks, on oluline üle vaadata ka koduse menüü mitmekesisus. “Võib öelda, et need lapsed, kellel kodus süüa ei valmistata, vaid ostetakse kiirtoitu ja valmistooteid, on koolitoidu suhtes valivamad, kuna nad ei ole „normaalse“ söögiga harjunud,” nendib ta ning lisab, et kuigi esimene häälestatus saab alguse kodust, on oluline ka see, milline kogemus jääb last saatma koolisööklast.

Millega lapsele kala pakkudes arvestada?

“Kindlasti tuleks jälgida, et rooga ei satuks sellise suurusega kalaluid, mis võivad kurku minna. Samuti peaks kalatoitude valmistamisel olema sööklas väga hea ventilatsioon, et kala töötlemisel tekkida võiv tugev lõhn kedagi sööklast minema ei peletaks,” tõdeb Pitsi. “Kui võiks arvata, et koolilaste lemmikute sekka kalatoite väga tihti ei satu, siis nii see siiski enam pole. Hästi tehtud kalaseljanka on väga paljudes koolides laste lemmikroogade nimistus üsna kõrgel kohal,” nendib toitumisekspert.