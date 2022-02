Looteanatoomia ultrahelis uuriti mu kõhtu väga pikalt ning tundsin, kuidas ärevus võttis maad. Miks mulle midagi ei öelda? Ma ju tean, et see ei peaks nii kaua aega võtma...

Peagi kutsiti ruumi arste juurde, mis ajas mu tõeliselt hirmule. Mis on valesti? Pika vaatluse tulemusel jõudsid arstid järeldusele, et meie pisikesel kõhubeebil on kopsuarter ja aort omavahel kohad vahetanud. Ta sai diagnoosiks suurte veresoonte transpositsiooni. Sellise diagnoosiga lapsed ei ela ilma operatsioonita üle kahe nädala.

Nägin palju vaeva, et mitte langeda hirmu ja pinge tsüklisse. Otsustasin, et see on meie poja valik, kas ta jääb meiega või tuleb ainult korraks