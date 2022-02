Maria blogi: mulle anti paber pihku, et mine lapsega Rajaleidjasse. Mis nüüd edasi saab?

Nädalavahetusel proovisin lapsega rääkida ning saada teada, kas ta kogu aeg on nii käitunud või on tegemist mingi hiljutise asjaga, sest varasemalt pole ma sellist tagasiside õpetajatelt saanud. Laps ei osanud hinnata, kui palju ta klassis ringi liigub või aknast välja vaatab. Vastas ainult, et läheb vist jah tunni ajal ringi kõndima, sest tunneb justkui mingit rahutust. Tema ise ennast loomulikult selliselt ei väljendanud, aga mõte oli vähemasti säärane.

Miks see varem välja ei tulnud?



Kui nüüd täna lõpuks koolis kokkusaamisel ära käisin, olin päris üllatunud. Üllatunud seetõttu, et lasteaias keegi midagi sellist polnud märganud ega maininud. Kas tal seal siis polnud kordagi probleemi paigal olemisega või oli lihtsalt rohkem lubatud? Või kas lasteaias ei läinud see kellelegi korda? Igatahes tuli välja, et koolipsühholoog on juba paar korda palutud klassi last jälgima — järelduseks on, et laps kipub välistele stiimulitele reageerima ja nagu näha, et keskendumine vajub ära. Väidetavalt olevat see probleem kestnud juba kauem, aga nad otsustasid siis teha nn kodutöö ära enne kui mind sellesse kaasavad.

Pärast kõnealust jutuajamist ei osanud ma asjast midagi arvata. Ühest küljest sain vihaseks — miks ei räägita esmalt lapsevanemaga, kui koolis lapsega probleemid tekivad? Kas ma pean lapsele kehakaamera külge pookima, et aru saada, kuidas tal läheb? Teisalt, miks ei anta teada varem neist kahtlustest ega küsita või mainita, et minu last jälgitakse tunnis? Mis tunne peab minul olema ja kuidas ma pean asjale reageerima? Tänama või vihastama? Tunnen samas ka, et peaksin ilmselt tänulik olema, et mu last on lõpuks ometi piisavalt märgatud ning soovitakse teda aidata ning leida võimalikult hea lahendus. Niisiis anti mulle pihku paber lapse iseloomustusega ning soovitati Rajaleidja poole pöörduda. Nagu välk selgest taevast!