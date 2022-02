6 võimalust sõbrapäeva virtuaalseks tähistamiseks

Sarnaselt sõpradega peetava ühispeoga on võimalik korraldada virtuaalne kohting ainult koos oma kaaslasega. „Päris kohtingu” tunde saavutamiseks leppige eelnevalt kokku õhtusöögi menüü ja tellige see endale samaks ajaks koju. Võite alustada ka koos kokkamisega. Kui peate veetma valentinipäeva eraldi mitte ainult tervislikel põhjustel, vaid seetõttu, et viibite näiteks eri riikides, võite korraldada õhtusöögi hoopis matkana. Pakkige koos piknikukorvid, minge mõlemad loodusesse ja jagage omavahel elamusi. Seda kõike on mugav teha telefoni abil. Tänapäevased uued seadmed võimaldavad edastada miljardeid värvitoone, mis muudavad virtuaalse pildi väga tõetruuks ja pakuvad meeldejäävaid elamusi. Nii et ka juhul kui ilm pole valentinipäeva paiku Eestis veel kõige päikselisem, aitavad uued nutitelefonide mudelid, nagu P50 Pro ja Pocket, näha ekraanil täiuslikku värvilist pilti ning tunda justkui oleksite samas kohas ka siis, kui tegelikult viibite lausa eri kliimadega riikides. Tänu suurele akule saab teha nende mudelitega pikki videokõnesid ka väljas, ilma et aku liiga ruttu tühjaks saaks.