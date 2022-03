Kertu valitud raamatud



Andrus Kivirähk

“Tilda ja tolmuingel”



FD Distribution, 144 lk

“Tilda ja tolmuingel” tuli meiega raamatu­kogust kaasa kohe kindlasti selle muinasjutulise kaanepildi pärast. Ka pildid raamatu sees olid maagilised! Lugu Tildast ja tema aknast sisse lendavast tolmuinglist, kes tuletab talle tähtsaid asju meelde, on natuke kurb, samas nii ilus. Meie rõõm oli suur, kui avastasime, et raamatu põhjal on tehtud Vanemuise teatris lasteballett. Käisime Kertuga seda kahekesi vaatamas. Ma loodan, et tolmuinglid tuletavad Kertule seda tüdrukute teatriõhtut meelde, kui ta ise juba suurem on.