Koroona tõttu eliitkooli katsetelt välja jäänud poisi ema ahastab: kas üks haiguspäev otsustabki mu lapse 9 esimese kooliaasta saatuse?

Maarika südamesooviks on panna poeg Madis (6) kas Tallinna Inglise Kolledžisse või Tallinna Reaalkooli. Need on lapsele mugavalt bussiga ligipääsetavad ning Maarika hindab oma poisi suutlikkust neisse sisse saada väga heaks. “Madis on mul üsna nutikas tegelane, loeb kenasti, tunneb huvi matemaatika vastu, silmaring on nii lasteaiaõpetajate kui teiste täiskasvanute hinnangul lai,” kinnitab ta. “Siis tõi vanem vend aga koju koroona ja Madis haigestus 9 päeva hiljem, täpselt sisseastumiskatsete ajaks. Katsetele teda loomulikult ei lubatud ja tundub, et mingit