Oled sa selles ikka kindel? Saad sa ikka hakkama? On su suhe piisavalt tugev, et sellele katsumusele vastu pidada? Kõik need küsimused olid inimeste meelel ja keelel. Lisaks esitati pidevalt erinevaid stsenaariume, mis kõik võib valesti minna. Aga ma teadsin seda kõike niigi, ma nägin seda ju kõrvalt! Emad, kes kaotasid arusaama, kes on nad siis, kui ei pese peput või ei kantselda lapsi. Emad, kellel olid närvid täiesti läbi. Emad, kes ei tundnud enam huvi ei oma suhte, mehe ega elu vastu. Ja kui aeg oli sealmaal, et lapsed läksid lasteaeda, istusid needsamad emad kodus ega teadnud enam, mida teha. Osad olid ka töökohast ilma jäänud.

Ega ma loll ei ole. Ma teadsin, et see