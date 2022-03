Kindla päevakava poolt või vastu? Ema: lapsel on terve elu aega graafikute järgi elada, las ta praegu naudib

“Lugesin raamatust, et režiim on lapsele ülioluline, põhimõtteliselt lapsekasvatuse a ja o. Me abikaasaga pole aga režiimiinimesed ning see tekitas ainult pinget ja stressi,” nendib Mai.

Aveli Pärn