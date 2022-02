HK Unicorn Squad viib kaasaegse tehnoloogiaõppe koolidesse

„Kui seni on põnevate ülesannete kallal saanud pead murda vaid tehnoloogiaringis käivad tüdrukud, siis alanud pilootprojekti käigus integreeritakse tehnoloogiaõpetuse kursused osalevate koolide tunniplaanidesse ning nendest võtavad osa ligi 130 poissi ja tüdrukut üle Eesti,“ sõnab projekti eestvedaja ja HK Unicorn Squadi juht Liis Koser. „Kaasaegne tehnoloogiaõpetus annab õpilastele eluks väga olulisi teadmisi ja oskusi ning see peaks juba varakult olema kättesaadav kõigile. Koolides õpetatakse tööõpetuse tundides küll palju kasulikku, kuid üldiseid tehnoloogiaalaseid teadmisi enamasti kahjuks mitte.” Hetkel saavad sellest valdkonnast huvitatud lapsed end harida huvialaringides, kuid Koseri sõnul peaks see olema osa koolide õppeprogrammist.