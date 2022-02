15. veebruar on ülemaailmne vähihaigete laste päev. Eestis saab aastas vähidiagnoosi 50 last

Vähihaigete laste päeva ning selle puhuks korraldatud kuldse lindi ja kuldse valgustamise kampaaniaga soovitakse suurendada inimeste teadlikkust, kõrvalseisjate tolerantsi ja julgustada inimesi toetama nii vähihaigeid lapsi – soovitakse panna inimesi hetkeks mõtlema elu hapruse üle. Mida enam vähihaigetest lastest räägitakse, seda enam mõistetakse, et vähihaige lapse täielikuks paranemiseks ei piisa üksnes ravimitest, vaid väga oluline osa sellest on ka ühiskonna toetusel jätkata igapäevast elu nii palju, kui see on võimalik. „Vähidiagnoos ei ole häbiasi, see on lihtsalt halb õnn ja ühiskonna toetus tähendab nii väikestele kui suurtele väga palju,“ märkis Semm. „Meil on väga hea meel, et sarnaselt varasematele aastatele toetab Eesti Vabariigi President Alar Karis samuti vähihaigeid lapsi ja lisaks kuldse lindi kandmisele on otsustanud külastada haiglas viibivaid vähihaigeid lapsi.“