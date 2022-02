9 Kuud värskes ajakirjas | Seljata rasedusaegsed hirmud! Sõna saavad ka uue rolliga harjuvad isad

„Usun, et eesti naistele on hädasti vaja eeskujuks emasid, kes rasedana ja beebi kõrvalt eneseteostusest ei loobu. Kõik vajavad endale ju väljundit!” räägib teleajakirjanik Katrin Lust (39), kelle esiklaps peaks ilmavalgust nägema märtsi alguses. „Kuuuurija” saade aga pausile ei lähe.

Beebiootus on eriline aeg ja meie toimetus loodab, et saame sulle sellel imelisel teekonnal kasulike soovituste ja inspireerivate kogemuste jagamisega heaks kaaslaseks olla.

Ajakirja kaanepersoon, teleajakirjanik Katrin Lust, kelle esiklaps peaks ilmavalgust nägema märtsi alguses, hoiab jalad maas ka emarollis olles. „Usun, et eesti naistele on hädasti vaja eeskujuks emasid, kes rasedana ja beebi kõrvalt eneseteostusest ei loobu. Kõik vajavad endale ju väljundit,” ütleb ta.

Sellel teel on abiks meie ajakiri. Siit saad kindlustunnet, et oled õigel rajal – armastava ettevalmistuse teekonnal. Seekordses numbris anname ekspertide ja noorte emade kõrval rohkem leheruumi ka isadele, kes avavad uude rolli astumisega seotud mõtted. Saame teada, kuidas möödub lapseootus tulevase isa pilgu läbi. „Ideaalis võiks mees olla eesootavatel kuudel naisele emotsionaalseks toeks, kes tal suurte muutuste ajal jalgu maas hoida aitab ja aeg-ajalt mõne „Jah, olen nõus, kallis!” poetab. Isegi kui kalli kaasa tuju või idee sinu jaoks pisut totter tundub,” soovitab Rasmus Raidla, kellele piisas kahest triibust rasedustestil, et päriselt täiskasvanud meheks saada.

Elevus, uutmoodi õrnusepuhangud ja ebamääraselt hirmusegune ärevus – see kõik käib beebiootuse juurde. Kui vanemad inimesed peatsetele lapsevanematele räägivad, et lisaks iiveldusele, üllatavatele emotsioonidele ja pingelisele ettevalmistusele on beebiootus ka üks ütlemata ilus aeg, ei pruugi see väide iiveldusega võitlemise hetkel küll tõene tunduda, aga neid, kes kauem elanud, tasub siiski kuulata. Ja võtta teadlikult aega, et seda erilist perioodi, mida on elus vaid mõned korrad, tõepoolest ka nautida.

Nii mõnegi mehehakatise elus jõuab üks hetk kätte aeg, kui kallis elukaaslane ulatab talle kahe triibuga rasedustesti ja ütleb, et nüüd on aeg lastetoa sisustust välja valima hakata. Ükskõik kui oodatud tulevane ilmakodanik ka poleks, tabab säärane uudis enamasti ootamatult.

Rasedus on naise kehale uue olukorraga harjumine. Olgugi et oleme loodud endas uut elu kandma ja kasvatama, on see ikka paras katsumus, mis nõuab nii füüsilist kui ka vaimset kohanemist. Suurimad muutused naise kehas toimuvad kõigepealt esimesel trimestril, kui keha harjub rasedusega, ja kolmandal trimestril, mil raskeks muutunud beebit kandev keha hakkab sünnituseks valmistuma.

Praegune vanemahüvitise süsteem soodustab järjestikku laste saamist. Teise lapse tulek on muidugi rõõmus sündmus. Kuid noorema õe või venna sünd saab sageli vanema lapse "probleemse" käitumise ja armukadeduse põhjuseks. Kuidas vanemat last noorema tulekuks ette valmistada, et vältida küsimust: "Kas me saadaksime ta nüüd tagasi?"

Raseduse ja imetamise ajal on toiduenergia, vitamiinide ja mineraalainete vajadus tavalisest täiskasvanu vajadusest veidi erinev. Piisav ja mitmekesine toit on vajalik, et emaüsas arenev organism oleks varustatud kõige kasvamiseks tarvilikuga. Veelgi enam vajab tähelepanu aga ema ise, sest paljud tema keha toitainete, sh mineraalainete ja vitamiinide tagavaradest võivad sellel eluperioodil ammenduda.

Lapseootus on naisele enamasti ilus ja oodatud aeg. Sel ajal pööratakse oma tervisele erilist tähelepanu – püütakse maha jätta halvad harjumused, süüa võimalikult mitmekesiselt ja tervislikult, liikuda rohkem värskes õhus. Ikka selleks, et saada terve ja tugev beebi. Siiski tekib vahel küsimus, kas sellest kõigest piisab või peaks vitamiine lisaks tarvitama.

Lugeja kirjutab meile: „Olen esimest korda rase ning kogu sellega kaasnev teeb mind murelikuks. Ühes beebigrupis räägiti, et raseduse ajal ei tohiks füüsilist koormust peaaegu üldse saada, see võib lapsele liiga teha. Teisalt olen aga kuulnud, et hõlpsama sünnituse huvides peaksin spordiga tegelema. Ma ei ole seni väga aktiivse eluviisiga olnud, aga sooviksin siiski rasedana püsida heas vormis. Kas ja millist trenni on raseduse ajal lubatud teha?”

Lapsekandmisekspert Kadri Viirand on tegelenud värskete lapsevanemate nõustamisega juba üle 8 aasta ning on ilma mingi kahtluseta õigeim inimene andmaks ülevaadet kõigest lapsekandmisega seonduvast. Olgu teema sulle uus või juba tuttav – siit leiab kindlasti palju kasulikku infot nii algaja kui ka asjatundja.

Kuigi paljud tulevased isad pelgavad, et nad ei suuda abitult pealt vaadata, kuidas nende armas naine sünnitusvaludes vaevleb, on enamik mehi, kes on oma lapse sünni juures olnud, ühes asjas kindlad: sünni ime kogemine on üks elu kõrgpunkte. Eriti uhked on isad siis, kui on saanud sel tähtsal hetkel oma naise kõrval olla.

Iga rasedus kulgeb isemoodi ja raseduse jooksul läbib naine erinevaid etappe. Kuid üks on alati kindel – last ootava naise ellu on vaja nii puhkust kui ka leebust ja rõõmu.

Raseduskuud võivad kulgeda kergemalt ja probleemivabalt, aga tihti ei lähe see nii – mitmeid võivad kimbutada mured tervisega. Millised on peamised iseärasused ja mida nende vastu ette võtta ning leevendada?

Noored isad räägivad, kuidas möödus lapseootus ja kuidas nad oma naisele raseduse ajal toeks olid. Sõna saavad Mikk, Kristofer, Sander, Andrus ja Maksim.